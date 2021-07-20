Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 9 liseli Türk

Spor servisi / Süleyman ARAT - 23 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda, yaşları 16 ile 19 arasında değişen 9 liseli bulunuyor. Kafilemizin en genci olan 16 yaşındaki Merve Tuncel, “İlk hedefim final yüzmek” dedi.

Yaşları küçük ama hedefleri çok büyük. Kimi atlet, kimi yüzücü. Branşları farklı da olsa hedefleri ortak. Hepsi Tokyo Olimpiyatları’nda madalya alıp kürsüye çıkmak istiyor. Yaşları 16 ile 19 arasında değişen liseli sporcular bu büyük organizasyona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Çoğu daha liseyi bitirmeden yurt dışındaki üniversitelerden sporcu bursuyla kabul alan gençler, olimpiyatlardaki hedeflerini anlattı...

MERVE TUNCEL (16): Son Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda rekor üstüne rekor kıran Merve Tuncel kafilenin en genç sporcusu. 16 yaşındaki Merve, “Bugüne dek olimpiyatlarda ilk 8’e hiçbir Türk sporcu giremedi. Hedefim finale kalarak bu ilki başarmak” dedi.

BERiL BÖCEKLER (17): Okul ve sporu bir arada götürmenin çok zor olduğunu belirten Beril Böcekler, “12’nci sınıfa geçtim. Üniversite için de Kaliforniya’ya gideceğim. Tokyo’da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.

DENiZ ERTAN (17): “Olimpiyatlara katılmak hayatımın dönüm noktası, hâlâ inanamıyorum” diyen 12’nci sınıf öğrencisi Deniz Ertan, Tokyo’da öncelikli hedefinin final yüzmek olduğunu söyledi. Deniz, Georgia Tech Üniversitesi’nden yüzücü bursuyla kabul aldı.

DEFNE TAÇYILDIZ (18): TED Ankara Koleji’nden bu yıl mezun olan Defne Taçyıldız, Georgia Tech Üniversitesi’nden sporcu bursuyla kabul aldığını belirterek, “Orada Biyomedikal Mühendisliği okuyacağım. 200 metre kelebek yüzüyorum. En az yarı finali hedefliyorum” dedi.

YiĞiT ASLAN (18): TED Kayseri Koleji’ni yeni bitiren Yiğit aslan da Wisconsin Madison Üniversitesi’nden kabul almış. Genç sporcu, “Küçükken kendime hedef koymuştum; ‘2020 olimpiyatlarına katılmak ve 2024’te de madalya almak istiyorum’ demiştim” dedi.

OĞUZ UYAR (19): Kısa mesafe koşucusu olan Oğuz Uyar, “Olimpiyatta 4x100 metre yarışında koşacağım. Takımıma çok güveniyorum. Türkiye rekorunu kırmak istiyoruz 37 saniye ile” dedi.

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