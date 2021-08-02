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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı! Üst üste 4 olimpiyatta altın madalya...

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Tokyo 2020 Haberleri: Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı! Üst üste 4 olimpiyatta altın madalya...

Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu.

Ağır sıklet milli sporcu Rıza Kayaalp'in olimpiyatlarda iki kez yarı finalde, 1 kez de finalde mağlup olduğu Lopez, tarihe geçti.

Tokyo 2020'de 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek altın madalyaya uzanan Lopez, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'dan sonra üst üste 4. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Lopez, bu başarısıyla 4 olimpiyatta arka arkaya altın madalya kazanan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

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Tokyo 2020 Haberleri: Kübalı güreşçi Lopezden tarihi başarı Üst üste 4 olimpiyatta altın madalya...

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