Son Dakika: Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya kazandı! Yasemin Adar tarih yazdı
Son dakika haberi... Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda İranlı Amin Mirzazadeh karşılaştı. Rakibini 7-2 mağlup eden milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nı bronz madalya ile bitirdi. Milli güreşçi Yasemin Adar da kadınlar serbest stil 76 kilo mücadelesinde Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.
Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.
Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.
YASEMİN ADAR TARİHE GEÇTİ
Milli güreşçi Yasemin Adar da kadınlar serbest stil 76 kilo mücadelesinde Aiperi Medet Kyzy’i tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcumuz oldu. Adar, yaptığı açıklamada, "Eylül ayında düğünüm var, her şeyi olimpiyat için ertelemiştim. Kadın güreşine emek veren herkese ve özellikle de aileme çok teşekkür ediyorum." dedi.
🥉 Rıza Kayaalp 👏#Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/98WK8socLB— Spor Arena (@sporarena) August 2, 2021
Yasemin'in performansı;
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