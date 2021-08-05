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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: 10 metre platform atlamada şampiyon, 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan

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Tokyo 2020 Haberleri: 10 metre platform atlamada şampiyon, 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Çin'in olimpiyatlardaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri: 10 metre platform atlamada şampiyon, 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan

Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya aldı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Tokyo 2020 Haberleri: 10 metre platform atlamada şampiyon, 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan

Tokyo 2020 Haberleri: 10 metre platform atlamada şampiyon, 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan

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