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Voleybol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Tokat Belediye Plevne 3-1 Haliliye Belediyespor

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Tokat Belediye Plevne 3-1 Haliliye Belediyespor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer)
Haliliye Belediyespor: Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanoviç, Ali Samet İçmegiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Bünyamin Aslan, Mehmet Bebek, Enes Atlı)

Setler: 22-25, 25-21, 25-18, 25-15

Süre: 112 dakika (31, 31, 26, 24)

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