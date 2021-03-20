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GeriFutbol Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

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Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun iki maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve kentten ayrıldığını duyurdu.

Portekizli oyuncu, 1 Temmuz 2019'da yeşil-siyahlı takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Tiago Lopes, Yukatel Denizlisporla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

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