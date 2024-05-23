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THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko...

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#EUROLEAGUE#FINAL FOUR#FENERBAHÇE BEKO
THY EuroLeaguede Final Four heyecanı başlıyor Fenerbahçe Beko...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 13:04

Avrupa Basketbolunun kalbi Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2024 heyecanı 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin’de yaşanacak. 17 bin kapasiteli Uber Arena’da düzenlenecek olan karşılaşmaların finalleri 2009 ve 2016 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya’nın Berlin şehrinde oynanacak.

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Basketbol dünyasında Avrupa’nın en iyi dört takımını bir araya getirecek olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2024 turnuvasının yarı final karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma günü oynanacak.

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Üçüncülük ve şampiyonluk maçları ise 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2024 heyecanı öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2024’e katılan takımlarımızı Berlin’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. EuroLeague ile Türk Hava Yolları arasındaki ortaklık, spora ve Avrupa basketbol camiasına olan uzun süreli bağlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

Turnuva öncesinde görüşlerini aktaran Euroleague Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga ise, "EuroLeague’in Berlin’de üçüncü kez oynanması, lig ile Alman basketbolu arasındaki güçlü bağı simgelemektedir. Bu tarihi etkinliği basketbol severlerle kutlamayı ve basketbola dair harika anlara hep birlikte tanıklık etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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24 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da Panathinaikos - Fenerbahçe Beko ve TSİ 22.00’da Real Madrid - Olympiakos karşılaşmaları oynanacak.

26 Mayıs Pazar günü ise TSİ 21.00’de finale kalan iki takım, Avrupa’nın en iyi takımı olmak için mücadele edecek. Ayrıca final serisinin üçüncülük karşılaşmasında ise takımlar TSİ 18.00’da karşı karşıya gelecek.

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#EUROLEAGUE#FINAL FOUR#FENERBAHÇE BEKO

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