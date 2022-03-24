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THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var? 32. hafta heyecanı

#THY Euroleague#THY
THY Euroleaguede bu hafta hangi maçlar var 32. hafta heyecanı

THY Euroleague'de bu hafta hangi maçların olduğu, pek çok basketbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan bu haftanın maç programı da netlik kazandı. Peki, THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var?

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THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. THY Eurolegue'de çift maç haftasında 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak. Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

24 Mart Perşembe:

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

25 Mart Cuma:

21.00 AS Monaco - Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Asvel - Olympiakos
23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

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#THY Euroleague#THY

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