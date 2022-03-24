THY Euroleague'de bu hafta hangi maçlar var? 32. hafta heyecanı

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THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. THY Eurolegue'de çift maç haftasında 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak. Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

24 Mart Perşembe:

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano

22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

25 Mart Cuma:

21.00 AS Monaco - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.00 Asvel - Olympiakos

23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko