Thomas Tuchel'den 'yumruk' açıklaması! 'Mane suçlu değil'

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e 3-0 kaybeden Bayern Münih'te sular durulmuyor.

Manchester'daki maçın ardından Sadio Mane, Leroy Sane'ye yumruk atmıştı.

KADRO DIŞI CEZASI

Bayern Münih, takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atan Sadio Mane için kararını vermişti. Alman devi yıldız futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bırakmıştı.

TUCHEL KONUŞTU

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Thomas TUCHEL, "Ben Mane'yi savunmak ve onu korumak için buradayım çünkü onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Artık bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi" dedi.

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