Thomas Tuchel: 'Galatasaray çok cesaretliydi, o maçtan ders almalıyız'

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, basın toplantısında konuştu.

İşte Tuchel'in sözleri;

Galatasaray, Dortmund'dan farklı oynuyor. Leon Goretzka, Dayot Upamecano oynayabilecek durumda. Joshua Kimmich en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray maçında oynayacak. Dortmund maçında en iyi seviyede oynadık. Orta sahamız muhteşemdi. Kadronun bozulmaması ve sürekli aynı 11 ile oynamak çok önemli. Manuel Neuer de geri döndü.

DERS ALMALIYIZ

Galatasaray ilk maç çok cesaretli oynadı. 70 dakika birebir oynadılar. Çok koştular, çok şeyi değiştirmemiz lazım. Mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi? Pek sanmıyorum. Yine güçlü bir Galatasaray göreceğiz. Atalanta maçları ile kıyaslıyorum Galatasaray maçlarını. O zaman da çok zordu. Çok iyi oynamalıyız. İki hafta önceki maçtan ders almalıyız.

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GALATASARAY ZORLUK YAŞAYABİLİR

Galatasaray ilk maçta bizi hataya sürükledi. Çok güçlü oynamalıyız. Bizim de farklı pozisyonlarımız vardı cezalandırmak için ama topa sahip olmakta daha iyi hale geldik. Galatasaray bu baskıyı sonuna kadar sürdüremedi. Biz de sonuna doğru şanslar bulduk. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Düşünmediğiniz takımlar, beklediğinizden daha iyi çıkıyor. Tecrübe edindik, edinmemiz gerekiyor. Önemli kararlar almalıyız. Sahada hızlı olmalıyız. İkili mücadeleleri kazanmalıyız. O zaman bize karşı Galatasaray zorluk yaşayabilir

HARRY KANE YORUMU

Harry Kane ilk defa kulüp değiştirdi. Yeni bir yerde. Eşi ve çocuklarıyla çok büyük bir adım attı. Gol atması, asistleri... Bunları her yerde yapar, bunu biliyoruz. Premier Lig'de 10 yıldır yaptı zaten. Bu kadar kısa sürede adapte olacağını kimse tahmin edemezdi. Bize çok katkı sağlıyor. Her zaman yaptığını yapıyor. Çok güzel bir insan, çok güzel bir sporcu.