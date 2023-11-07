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Bayern Münih'te Manuel Neuer'den Icardi uyarısı: 'Dikkat etmeliyiz'

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#Icardi#Bayern Münih#Neuer
Bayern Münihte Manuel Neuerden Icardi uyarısı: Dikkat etmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 15:18

Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Mauro Icardi'ye dikkat çekti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Bayern Münih'te Alman kaleci Manuel Neuer, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Neuer'in açıklamaları;

Dortmund karşısında çok iyi oynadık. Tüm maç boyunca iyi olmamız önemliydi. Genel olarak da konuşursak hedeflerimizi sürdürüyoruz.

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GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde böyle harika bir maçta sahaya çıkmaya hazır olduğum için heyecanlıyım.

ICARDI YORUMU

Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum.

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#Icardi#Bayern Münih#Neuer

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