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Thibaut Courtois'nın sözleri gündem oldu! Ballon d’Or’u bir kaleci alamaz mı?

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#Ballon D’Or#Thibaut Courtois#Benzema
Thibaut Courtoisnın sözleri gündem oldu Ballon d’Or’u bir kaleci alamaz mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

En iyi kaleci seçilen Belçikalı eldiven Thibaut Courtois açıklamalarıyla gündem oldu. ‘Gol atmak tutmaktan daha önemli olmaya devam edecek, bu ödülü kazanmam imkansız’ diyen Thibaut Courtois haklı mı?

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2021-22 sezonunda hem Real Madrid hem de Fransa Milli Takımı ile çıktığı 56 maçta 50 gol, 16 asistlik performansa imza atan Karim Benzema müthiş performansını Ballon d’Or (Altın Top) ile taçlandırdı. Fransız yıldızın performansıyla hak ettiği ödülü aldığı yorumları yapılsa da Real Madrid’den takım arkadaşı olan ve yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü Thibaut Courtois’nın açıklamaları güne damga vurdu.

‘EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜNÜ YARATTILAR!’

Belçikalı kaleci, “Futbolda gol atmak, kurtarmaktan her zaman daha önemli olacak gibi gözüküyor. Bir kaleci olarak Ballon d’Or’u kazanmamın imkansız olduğunu görüyorum. La Liga’yı, Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsınız, takımınız kurtarışlarınızla maçlar alır ama sadece 7. bitirirsiniz. En azından ‘En iyi kaleci’ ödülünü yarattılar” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Biz de Hürriyet olarak eski kalecilere sorduk: “Bir kaleci Ballon d’Or’u kazanabilir mi?”

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Thibaut Courtoisnın sözleri gündem oldu Ballon d’Or’u bir kaleci alamaz mı

YAŞAR DURAN: SON 10 YILDA BiR ÖDÜL DE BUFFON’A DA VERiLMELiYDi

Ben kaleci olmama rağmen futbol hayatım boyunca biri Galatasaray’a olmak üzere penaltıdan 15 gol attım. Bu gollerin üçü Fenerbahçe formasıylaydı. Biliyorum ki gol atmak müthiş bir haz, sevinç veren bir his. Gol yemek ise o derece keyifsiz. Ancak unutulmamalı ki kaleci müdafaanın son adamı hücumun ilk adamıdır. Ballon d’Or ödülünü Karim Benzema aldı ve bunu hakketti. Önce alan Messi ve Ronaldo gibi isimlere de bir itirazım yok ancak son 10 yıl içinde bir ödül de mutlaka futbola iz bırakan büyük kaleci Buffon’a verilmeliydi. Kalecileri yok sayamazsınız onlar futbolun en önemli aktörleridir.

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ZAFER ÖĞER: BALLON D’OR ÖDÜLÜ KALECiLERE DE VERiLMELi

Kaleciler vardır şampiyonluklar kupalar kazandıran. Ballon d’Or kalecilere verilmeli. Kaleci kurtarmasa Benzema 1000 gol atsa Ballon d’Or alamaz. Kalecilere haksızlık yapılıyor.

HAKAN YURTVERMEZ: ÜNÜNÜ KALECiLERE BORÇLU BiRÇOK FUTBOLCU VAR

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Birçok futbolcu ünlü olmasını kalecilere borçludur. Türkiye’de şampiyon takımların arkasında hep kaleciler vardır. Gol sayısı değil takımı kurtaran pozisyonlar kriter alınmalı.

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#Ballon D’Or#Thibaut Courtois#Benzema

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