Canlı: 2022 Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo...

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Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" (Altın top); her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösteren futbolcuya veriliyor.
France Football tarafından düzenlenen Ballon D’or, Paris'te sahibini buluyor. Geçen yılın kazananı Lionel Messi'nin yer almadığı 30 kişilik aday listesinde oylama sonuçları belli olmaya başladı.
BALOON D'OR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
France Football tarafından düzenlenen Ballon D’or töreni Theatre du Chatelet'de düzenleniyor.
Ballon D’or, Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
2022 BALLON DO'R ADAYLARI
Rafael Leao – AC Milan
Karim Benzema – Real Madrid
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah – Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold – Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz – Liverpool
Robert Lewandowski – Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min – Tottenham
Fabinho – Liverpool
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane – Tottenham
Darwin Nunez – Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Kevin De Bruyne - Manchester City
Dusan Vlahovic – Juventus
Virgil van Dijk – Liverpool
Joao Cancelo - Manchester City
Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
Erling Haaland - Manchester City
İŞTE OYLAMA SONUÇLARI...
25 - Darwin Nunez
25 - Joao Cancelo
25 - Mike Maignan
25 - Joshua Kimmich
25 - Antonio Rüdiger
25 - Christopher Nkunku
* Ballon d'Or'da 6 futbolcu eşit oy alarak 25. sırada kendine yer buldu.
22 - Bernardo Silva
22 - Phil Foden
22 - Trent Alexander-Arnold
* 3 futbolcu eşit oy alarak 22. sırada kendine yer buldu.
RONALDO 20. SIRADA
21 - Harry Kane
20 - Cristiano Ronaldo
17 - Luis Diaz
17 - Dušan Vlahović
17 - Casemiro
16 - Virgil van Dijk
14 - Rafael Leão
14- Fabinho
13 - Sébastien Haller
12 - Riyad Mahrez