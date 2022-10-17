Canlı: 2022 Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo...

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Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" (Altın top); her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösteren futbolcuya veriliyor.

France Football tarafından düzenlenen Ballon D’or, Paris'te sahibini buluyor. Geçen yılın kazananı Lionel Messi'nin yer almadığı 30 kişilik aday listesinde oylama sonuçları belli olmaya başladı.

BALOON D'OR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

France Football tarafından düzenlenen Ballon D’or töreni Theatre du Chatelet'de düzenleniyor.

Ballon D’or, Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

2022 BALLON DO'R ADAYLARI

Rafael Leao – AC Milan

Karim Benzema – Real Madrid

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah – Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

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Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz – Liverpool

Robert Lewandowski – Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min – Tottenham

Fabinho – Liverpool

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane – Tottenham

Darwin Nunez – Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Dusan Vlahovic – Juventus

Virgil van Dijk – Liverpool

Joao Cancelo - Manchester City

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Erling Haaland - Manchester City

İŞTE OYLAMA SONUÇLARI...

25 - Darwin Nunez

25 - Joao Cancelo

25 - Mike Maignan

25 - Joshua Kimmich

25 - Antonio Rüdiger

25 - Christopher Nkunku

* Ballon d'Or'da 6 futbolcu eşit oy alarak 25. sırada kendine yer buldu.

22 - Bernardo Silva

22 - Phil Foden

22 - Trent Alexander-Arnold

* 3 futbolcu eşit oy alarak 22. sırada kendine yer buldu.

RONALDO 20. SIRADA

21 - Harry Kane

20 - Cristiano Ronaldo

17 - Luis Diaz

17 - Dušan Vlahović

17 - Casemiro

16 - Virgil van Dijk

14 - Rafael Leão

14- Fabinho

13 - Sébastien Haller

12 - Riyad Mahrez