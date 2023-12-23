×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

The Guardian'ın 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi açıklandı! Tek Türk var...

Güncelleme Tarihi:

#The Guardian#Haaland#Mbappe
The Guardianın Yılın en iyi 100 futbolcusu listesi açıklandı Tek Türk var...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 16:23

İngiliz The Guardian'ın geleneksel 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi, 2023 yılı için de hazırlandı. Listenin zirvesinde Erling Haaland yer alırken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kendisine 55. sırada yer buldu.

Haberin Devamı

İngiliz The Guardian'ın global bir jürinin oylaması sonucu hazırladığı 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi, 2023 yılı için de açıklandı.

218 global jüri üyesinin oy kullandığı listeye Türkiye'den Fatih Terim ve Hürriyet yazarı Uğur Meleke katkı verdi.

HAALAND ZİRVEDE

Guardian'ın en iyi 100 listesinde Erling Haaland zirvede yer aldı, Jude Bellingham ikinci sırayı alırken Kylian Mbappe de üçüncü oldu.

Yılın ilk yarısında Manchester City forması giyen ve daha sonra Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 16. sırada kendine yer buldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU 55. SIRADA

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 55. sırada yer alırken listedeki tek Türk milli futbolcu oldu.

Listenin devamında Edin Dzeko 121, Mauro Icardi 123, Orkun Kökçü 171, Hakim Ziyech 174. sırayı aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#The Guardian#Haaland#Mbappe

BAKMADAN GEÇME!