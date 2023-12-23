The Guardian'ın 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi açıklandı! Tek Türk var...

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İngiliz The Guardian'ın global bir jürinin oylaması sonucu hazırladığı 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi, 2023 yılı için de açıklandı.

218 global jüri üyesinin oy kullandığı listeye Türkiye'den Fatih Terim ve Hürriyet yazarı Uğur Meleke katkı verdi.

HAALAND ZİRVEDE

Guardian'ın en iyi 100 listesinde Erling Haaland zirvede yer aldı, Jude Bellingham ikinci sırayı alırken Kylian Mbappe de üçüncü oldu.

Yılın ilk yarısında Manchester City forması giyen ve daha sonra Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 16. sırada kendine yer buldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU 55. SIRADA

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 55. sırada yer alırken listedeki tek Türk milli futbolcu oldu.

Listenin devamında Edin Dzeko 121, Mauro Icardi 123, Orkun Kökçü 171, Hakim Ziyech 174. sırayı aldı.