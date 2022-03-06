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TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası açıklama! "Savcılarımızı göreve davet ediyoruz"

#TFF#Fenerbahçe#Trabzonspor
TFFden Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası açıklama Savcılarımızı göreve davet ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli camiadan yapılan açıklamalara ilişkin olarak 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında savcıları göreve davet etti.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle: 

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."

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#TFF#Fenerbahçe#Trabzonspor

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