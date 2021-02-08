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GeriFutbol TFF'den Ahmet Keskinkılıç için başsağlığı mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

TFF'den Ahmet Keskinkılıç için başsağlığı mesajı

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TFF'den Ahmet Keskinkılıç için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisinde uzun yıllar görev yapan, Türk futboluna ve milli takımlara bir çok oyuncunun kazanılmasında büyük katkı sağlayan teknik direktör Ahmet Keskinkılıç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Keskinkılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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