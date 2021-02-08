Son dakika: Galatasaray'ın efsane antrenörü Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti

Son 35 yılda Galatasaray altyapısından yetilen her futbolcuda emeği bulunan Ahmet Keskinkılıç, bir süredir Silivri Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Keskinkılıç'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü de Ahmet Keskinkılıç için taziye mesajı yayınladı:

Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Arda Turan paylaşım yaptı

Galatasaray altyapısından yetişen ve Ahmet Keskinkılıç'ın öğrencilerinden olan Arda Turan, vefat haberinin ardından paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Hocam Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Sizi tanımak, öğrenciniz olmak büyük onurdu"

Ahmet Keskinkılıç kimdir? Galatasaray altyapısından kimleri yetiştirdi?

Ahmet Keskinkılıç 1945 yılında dünyaya geldi. Galatasaray ve Türk futboluna Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Fatih Akyel, Okan Buruk, Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi çok önemli yıldızlar kazandırdı. "Hocaların hocası" lakaplı Ahmet Keskinkılıç son olarak 2000 grubunun Galatasaray'a kazandırılmasında büyük emek harcamıştı. Bu gruptan yetişen Ozan Kabak da ara transfer döneminde Liverpool'a transfer oldu.

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