TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Başkanlık için öne çıkan 3 isim...

Spor Arena Özel - Serdar Tatlı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından gözler bugünkü görüşmeye çevrildi.
TFF'de kritik MHK zirvesi başladı. Başkan Nihat Özdemir kulüp başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi.
MHK başkanlığı görevi için Mustafa Çulcu, Kemal Dinçer ve Ufuk Özerten isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.
Görüşmeden çıkacak sonuçla ilgili detaylar Spor Arena'da olacak...
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