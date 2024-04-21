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TFF ve kulüplerin erken seçim zirvesi! Dursun Özbek başkanlığında...

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#TFF#Süper Lig#Dursun Özbek
TFF ve kulüplerin erken seçim zirvesi Dursun Özbek başkanlığında...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Dursun Özbek’in başkanlığını yaptığı heyette yer alan Yüksel Yıldırım ve Fatih Saraç, yarın Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yaparak TFF seçiminin haziran başında yapılmasını isteyecek.

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Kulüpler Birliği Vakfı, 18 Temmuz’da seçim kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi daha erken bir tarihe ikna etmek amacıyla bir diyalog heyeti kurdu.

Başkanlığını Dursun Özbek’in yapacağı heyette Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinden temsilci bulunmazken, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç yer aldı.

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YA HAZiRAN YA iMZA! 

Heyete seçilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise takımının yarın Fenerbahçe ile maçı olduğu için affını istedi.

Özbek başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti yarın saat 16.00’da Büyükekşi ile bir araya gelerek, seçimin haziran başına alınmasını sözlü olarak talep edecek, aksi halde erken seçim amacıyla toplanan imzalar yürürlüğe konulacak.

Hatırlanacağı üzere Kulüpler Birliği önceki gün yazılı bir bildiri yayınlayarak seçimin haziran başında yapılmasının şart olduğunu ifade etmişti.

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#TFF#Süper Lig#Dursun Özbek

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