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TFF ve kulüp başkanları, Başakşehir’de ’Omuz Omuza’

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#Başakşehir#TFF#Omuz Omuza
TFF ve kulüp başkanları, Başakşehir’de ’Omuz Omuza’
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 21:33

İstanbul Başakşehir’i UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Gent ile evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp başkanları yalnız bırakmadı.

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İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Belçika ekibi Gent’i konuk etti. Başakşehir-Gent karşılaşması öncesi TFF yetkilileri ve kulüp başkanları, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek İstanbul ekibini bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay’ın yanı sıra İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak basın mensuplarının karşısına geçti. İlk olarak söz alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hedeflerinin Gent karşısında galip gelerek ülke puanına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Bugün hep beraber maçı izleyelim, ’Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ sloganıyla, ülke puanı için sahaya çıkacağız. Ben bütün başkanlarıma geldikleri için teşekkür ediyorum. Yüzyılın depremini yaşadık, acımız çok taze. Federasyonumuz ve kulüplerimiz, inanılmaz bir reaksiyon gösterip birlik beraberliği bütün maçlara yansıttı. Dolayısıyla zor günlerde birleşmeyi sağlıyoruz. Bugün de önemli yansımalar olacak. Ülke puanı için bugün ve yarınki 3 maç çok önemli. Şu an 12’nci sıradayız ve 10’uncu sıraya çıkarsak şampiyon takımımız direkt Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Dolayısıyla bu maç, milli bir maç havasında olacak. Ben, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmak üzere bütün takımların taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Şu an burada her renge bağlı taraftarımız var. İnanıyorum ki bu maçlardan iyi sonuçlar alıp ülke puanına katkı sağlarız. Avrupa’da 50’inci maçımıza çıkıyoruz, 9 yıllık bir kulübüz. Bizim için de ayrı bir anlamı var. İnşallah burada önemli bir başarı alıp ülke puanına katkı veririz. TFF başkanımız, FIFA’nın bir programında olduğu için katılamadı. Tüm başkanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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DURSUN ÖZBEK: Başakşehir’İN YANINDAYIZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise davetinden dolayı Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ederek, "Yaşadığımız felaketin ardından bütün kulüpler bir araya geldik. Burada Başakşehir’in yanındayız. İki tane amacımız var. Bir tanesi Başakşehir’in kupada başarılı olması ve ülke puanına katkı vermesi. İkincisi de felaketin yaralarını sarmak için yaptığımız etkinliklerde toplanan yardımların depremzede kardeşlerimize ulaşması. Ben Başakşehir’e ve Göksel başkana başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

YUSUF GÜNAY: BUGÜNKÜ BAŞARI, TÜRKİYE İÇİN ÇOK DEĞERLİ OLACAK

TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ise bütün kulüplerin bir araya gelmesini federasyon olarak çok değerli bulduklarını vurgulayarak, "Başakşehir’e bugün başarılar diliyorum. 1 Mart’ta başlattığımız ’Omuz Omuza’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçın gelirleri de depremzedeler için kullanılacak. ’Omuz Omuza’ kampanyamıza Trendyol da 50 milyon TL ile katkı verdi, bu da çok önemli bir girişim oldu. Başkanımız Mehmet Büyükekşi, FIFA Kongresi nedeniyle yurtdışında olduğu için gelemedi ama kalbi bizimle birlikte. Bütün kulüplerin bir araya gelmesi bizim için çok değerli. Bugünkü başarı, Türkiye için çok değerli olacak" ifadelerini kullandı.

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#Başakşehir#TFF#Omuz Omuza

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