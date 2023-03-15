Başakşehir-Gent maçına Gift Orban damgası! 3 dakikada hat-trick yaptı, her şey değişti

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Başakşehir ile Gent'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında tarihi bir performansa imza atıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, birkaç pozisyondan yararlanamadı ve 30 dakika golsüz şekilde geride bırakıldı.

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3 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Dakikalar 31'i gösterdiğinde sahneye Gent'in 20 yaşındaki forveti çıktı ve işler tersine döndü.

Genç yıldız, 31, 32 ve 34. dakikalarda kaydettiği gollerle 3 dakikada hat-trick yaparak tarihi bir performansa imza attı. Yalnızca 3 dakika sonra da Cuypers ile skor 4-0'a geldi.

SON LİG MAÇINDA 4 GOL ATMIŞTI

Başakşehir karşısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Orban, son lig maçında da Zulte Waregem karşısında 4 gol bulmayı başarmıştı.

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TRANSFERİNDE SON GÜNÜNDE İMZA ATTI

Nijerya ekibi Bison altyapısından yetişen ve Mayıs 2022'de Avrupa'ya gelen Orban, kış transfer döneminin son gününde Stabaek'ten Gent'e 3.3 milyon euroya transfer olmuştu.

Takımına çabuk uyum sağlayan Nijeryalı forvet, 9 resmi maçta 12 gole imza attı.

VOLKAN BABACAN'A TEPKİ

Orban'ın kaydettiği üst üste gollerin ardından Başakşehir tribünleri, kaleci Volkan Babacan'a ıslıklı tepki gösterdi.