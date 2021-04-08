TFF, Süper Lig'de fikstürü açıkladı! Derbi tarihi...

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig’in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacak olup programı ise daha sonra ilan edilecek.

36. hafta Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçının tarihi 21 Nisan Çarşamba olarak belirlendi. İstanbul'da oynanacak maç 19:00'da başlayacak.

TFF'nin açıkladığı program şu şekilde;

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