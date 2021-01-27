TFF Süper Kupa maçında olay çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz...

TFF Süper Kupa maçının son bölümüde Başakşehir ve Trabzonspor kulübeleri arasında arbede yaşandı.

Bordo-mavili ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin kararını alkışladı. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise Buruk'a tepki gösterdi.

Olaylar sonrası Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz direkt kırmızı kart gördü.

Tırmanan gerginliğe iki takımın yedek kulübeleri de karıştı. Bir müddet devam eden gerginlik iki takımın teknik heyetinin araya girmesi sonucu sona erdi







Trabzonspor ikinci kez TFF Süper Kupa'yı kazandı

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer kupayı müzesine götürdü. Karadeniz ekibi daha önce 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, bu kupanın eski adı olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da 7 kez almıştı.