Son Dakika | TFF Süper Kupa Trabzonspor'un! Başakşehir 85'te yıkıldı

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TFF Süper Kupa maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Djaniny ile öne geçen Trabzonspor, 58. dakikada Demba Ba'nın penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Başakşehir, 73. dakikada Epuranu'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise sahneye Ekuban çıktı ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

SON BÖLÜMDE OLAY ÇIKTI

TFF Süper Kupa maçının son bölümüde Başakşehir ve Trabzonspor kulübeleri arasında arbede yaşandı.

Bordo-mavili ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin kararını alkışladı. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise Buruk'a tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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