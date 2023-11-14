TFF sevkleri açıkladı! Fenerbahçe antrenörü Sercan Terzioğlu, PFDK'lik oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğu 4 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" hareketi nedeniyle, Fenerbahçe antrenörü Sercan Terzioğlu'nun ise "talimatlara aykırı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.11.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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2- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü’nün 11.11.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SERCAN TERZİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü MERT MUSTAFA YÜCETÜRK’ün 11.11.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- BOLUSPOR Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BOLUSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT ÇİMENDER’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BOLUSPOR Kulübü görevlisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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7- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MÜKERREM HASBEK’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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8- ERZURUMSPOR FK Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KUTLU’nun 12.11.2023 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü YUSUF RANDA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.