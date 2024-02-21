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TFF resmen açıkladı! Süper Lig fikstürü kaydırıldı

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#Süper Lig#TFF#Süper Kupa
TFF resmen açıkladı Süper Lig fikstürü kaydırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 21:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

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TFF, Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da oynanacak olması sebebiyle Süper Lig fikstürünün bir hafta kaydırıldığını ve ligin 26 Mayıs'ta biteceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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#Süper Lig#TFF#Süper Kupa

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