Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

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TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmen duyurdu.

Buna göre Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maç 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda oynanacak



TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar dolayısıyla ertelenmişti.