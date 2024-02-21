Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

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TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmen duyurdu.
Buna göre Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek maç 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda oynanacak
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."
29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar dolayısıyla ertelenmişti.
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.— TFF (@TFF_Org) February 21, 2024