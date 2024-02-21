Real Madrid'e imza atması beklenen Mbappe Barselona'da görülünce ortalık karıştı! İşin aslı...

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Futbolda 2024 yılının en büyük transferi için geri sayım devam ederken bugün flaş gelişmeler yaşandı.

Paris Saint-Germain'e sözleşme uzatmayacağını bildiren ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kylian Mbappe'nin sıradaki durağı neresi olacak?

REAL MADRID İLE ANLAŞTI! İNANILMAZ İMZA PARASI...

Kylian Mbappe, yıllardır flört halinde olduğu Real Madrid'e sonunda kavuşuyor. Çıkan haberlere göre İspanyol devi ile Fransız futbolcu arasında 5 yıllık sözleşmede el sıkışıldı.

Real Madrid'in bonservis ödemeyeceği Mbappe'ye 150 milyon euro imza parası ödemeyi kabul ettiği; Mbappe'nin ise yıllık her şey dahil yaklaşık 200 milyon euro kazandığı PSG'den sonra Real Madrid'in 15-20 milyon euro bandındaki teklifine evet dediği belirtildi.

BARSELONA'DA GÖRÜNTÜLENDİ, BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

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Real Madrid ile anlaştığı belirtilen Kylian Mbappe'nin bugün Barselona havalimanınbda görüntülenmesi, transfer haberlerini beraberinde getirdi. Havalimanına girişte hayranlarına imza dağıtan Fransız yıldızın Barcelona ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde iddialar atılsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Kylian Mbappe, PSG'nin verdiği iki günlük izinde takım arkdaşı Achraf Hakimi ile Barselona'ya gelerek kısa süreli bir tatil yaptı. Bugün Paris'e geri dönmek için havalimanında görüntülenen Fransız yıldız, geri dönerek takımıyla çalışmalara devam edecek.