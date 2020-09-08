TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.



TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

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