Süper Lig'de yayıncı krizi devam ediyor! TFF ve beIN SPORTS...

Yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemeleri Süper Lig kulüplerine henüz yapmamış olması sebebiyle Kulüpler Birliği'nin TFF'den beIN SPORTS ile sözleşmenin feshedilmesini ve yeni bir yayıncı ile anlaşılmasını istediği belirtildi.

Süper Lig'de yaşanan yayın krizine rağmen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yayınlarını Misli.com almıştı. Süper Lig'deki yayıncı probleminin nasıl ve ne şekilde çözüleceği merakla bekleniyor.

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