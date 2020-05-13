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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

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TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir"

 

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında değişiklik yaptı

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