TFF: İmza bile toplansa seçim 60 gün sonra

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TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mevcut yönetimin görev süresinin tamamlanmasına 3 yıl kalmasına rağmen 18 Temmuz’da seçim yapılması kararı aldığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi:

Sseçimli Genel Kurul’un 18 Temmuz’da yapılması kararı, milli takımın yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak alınmıştır. Bir büyük milletin tek yürek olacağı bu tarihlerde kişisel çıkarları uğruna TFF kongresi yapılmasını talep etmek abesle iştigalden daha fazlası değildir.

1 ayı aşkın bir süredir olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın, yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir.

AZINLIK, ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜM KURAMAZ

Kongre için ilan edilen tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, yakınlarına, TFF Genel Kurul üyelerine, kulüplerin sponsorlarına tehdit mesajları gönderen, toplumsal huzura zarar verecek kavgacı bir tavır takınan bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına asla izin verilmeyecektir. Görev süremiz boyunca futbol camiası içerisinde hakim kılmaya çalıştığımız diyalog ve iş birliği ortamına zarar vermeye çalışanların kötü niyetli eylem ve girişimleri, bir kez daha sonuçsuz kalacaktır.

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18 TEMMUZ'A KADAR GÖREV BAŞINDAYIZ

Günü değil geleceği kazanmak için çalışmalarını sürdüren, 2032’de ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olacak millî takımın temellerini atan TFF Yönetim Kurulu olarak, 18 Temmuz tarihine kadar görevimizin başındayız.

BAŞARISIZLIKLARINI TÜRK FUTBOLUNA SIÇRATMA ÇABASI

Çok adaylı; iyi hazırlanılmış; demokratik bir seçim için tarih 18 Temmuz’dur. Seçim sürecini oldu bittiye getirmeye çalışan az sayıda kulüp yöneticisinin bu tutumu tüm kulüplerimizi endişeye sevk etmiş ve bu yaklaşım Türk futbolunu iyiye götürme çabasından çok kaosla beslenenlerin başarısızlıklarını Türk futboluna sıçratma çabası olarak görülmüştür.

HEDEF TFF BAŞKANI VE YÖNETİMİ DEĞİL, ASIL AMAÇLARI NEDİR?

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A Milli Takımımıza tam konsantre olmuş Türkiye Futbol Federasyonu’na Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında ısrarla acele seçim yaptırmaya çalışılmasının hedefinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu olmadığını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’nin Millî Takım’la EURO 2024’e konsantre olacağı bir dönemde ısrarla acele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir?