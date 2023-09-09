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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Türkiye-Ermenistan maçı sonrası Kuntz açıklaması!

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#Mehmet Büyükekşi#Stefan Kuntz#Milli Takım
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden Türkiye-Ermenistan maçı sonrası Kuntz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 00:31

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Ermenistan ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

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A Milli Takım, Ermenistan ile 1-1 berabere kalırken Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Büyükekşi, Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz" dedi.

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İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR

Mehmet Büyükekşi sözlerini "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk" ifadeleriyle sürdürdü.

KUNTZ SORUSUNA YANIT

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Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." şeklinde konuştu.

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#Mehmet Büyükekşi#Stefan Kuntz#Milli Takım

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