A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Öz eleştiri yapmak gerekiyor'

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EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

İlk devre aslında istediğimiz oyunu gösterdik. 5-6 pozisyonumuz vardı. İlk devrede sadece golü bulamamamızı eleştirebilirim. Devre arasından sonra oyuncularımızda bir öz güven düşüklüğü oldu. Iskalanan bir top sonucu golü yedik. Yine de takım direnmeye çalıştı ve 8. veya 9. pozisyonun ardından golü bulabildik.

SON ANA KADAR BIRAKMADIK

Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı. Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum

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DAHA HIZLI OLMALIYDIK

İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz

ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAK GEREKİYOR

Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız öz eleştiri yapmak gerekiyor.

NEYİ ELEŞTİRİYORLAR?

İnsanlar neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" İlk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birçok pozisyona girdik. İlk devrede eleştireceğim konu, bu pozisyonlara gole çevirememiş oluşumuz. Yarı devrede daha hızlı oynayabileceğimizi, geçişleri daha iyi yapabileceğimizi, çok fazla top kaybı yapmamamız gerektiğini konuştuk. İkinci devreye başlarken konsantrasyonumuz düştü, uyanıklık konusunda zaafiyet yaşadık. Birçok hata yaptık