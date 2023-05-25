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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne ziyaret

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Fenerbahçe
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 15:04

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Heyeti, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Fenerbahçe’nin Fikirtepe ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ni ziyaret etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretleri çerçevesinde, Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. İlk olarak sabah saatlerinde Fikirtepe’de bulunan tesisleri ziyaret eden Büyükekşi’ye, Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, teknik ve idari kadro ile antrenörler eşlik etti. Burada yapılan incelemeler esnasında yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç tarafından bilgilendirilen Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, ardından Başkan Ali Koç ile birlikte Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne geçti. Burada sarı-lacivertli sporcular, teknik ve idari kadro ile bir araya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol akademisi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne ziyaret

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Fenerbahçe

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