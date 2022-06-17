TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tüm kurulların istifasını istedi, ilk giden Arıcı oldu! Tahkim’in istifası bekleniyor

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Mehmet Büyükekşi, her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduğunu belirterek, ‘’Her bölgeye hitap eden, bir yönetim kurulumuz var. TFF bünyesinde görev yapmakta olan tahkim, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Büyükekşi’nin ‘istifa’ çağrısına uyan ilk isim, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı oldu. Arıcı, yeni yönetimin önünü açmak adına istifasını bugün TFF’ye gönderecek. Tahkim Kurulu’nun da bugün istifa etmesi bekleniyor.