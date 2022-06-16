Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi!

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Başvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı. Yeterli imza sayısına ulaşan Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak girdi. Oy verme işleminin ardından oylar sayıldı ve Mehmet Büyükekşi TFF başkanı seçildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TEK ADAY OLARAK GİRDİ

Bugün genel kurula gelen 219 delegenin 193'ünün imzasını alan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak girdi. Büyükekşi dışındaki Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın gibi isimler TFF'ye adaylık başvurusu yapmıştı ancak bugün seçimin yapıldığı otelde delege sayısının beşte biri kadar imza toplayıp seçim divan kuruluna vermeleri gerekiyordu. 62 sayıya en çok yaklaşan aday, Hüseyin Yangın oldu ancak o da 39 delege imzasında kaldı.

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Bu gelişmenin ardından Mehmet Büyükekşi'nin seçime tek aday olarak girdi. 311 delegenin oy hakkı bulunduğu seçimde 219 delege oy kullandı.

OYLAMA SONUÇLARI

Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi 219 delegenin kullandığı oyların 158'ini aldı. 51 oy geçersiz sayıldı. Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu ise 133 oy aldı.

BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA İLK SÖZLERİ

Zor bir göreve geldik. Omuzlarımızda Türk futbolunun ağır yükü var. Türkiye'de ve dünyada futbol zor günler yaşıyor. Ülkemizde marka değeri aşağı gitmiş durumda. Adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf bir şekilde Türk futbolunun sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonunu iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Hakemlerin değil futbolun kalitesinin konuşulduğu bir spor medyası istiyoruz. Federasyonun içinde ve dışında çalışmalar yapacağız. Altyapıyı doğru kurar ve güvenilir olursanız herkes size ilgi gösterir. Önce güven ortamını tesis edeceğiz. Hakem, gözlemci ve temsilci performanslarına el atacağız. Bütün kurulların istifasını isteyeceğim ve bu bir yıllık dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak için ben değil biz diyerek hareket edeceğiz.

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İyi şeyler yapmak isterseniz Allah işinizi rast götürür. Futbola emek veren bütün paydaşların başkanı olacağım. Herkese eşit mesafede duracağız. birazdan yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Herkes takım tutabilir ama formaları kapının dışında bırakıp işe geleceğiz.

TFF BAŞKANLARI KAÇ OYLA SEÇİLDİ?

Hasan Doğan: 222

Mahmut Özgener: 202

Mehmet Ali Aydınlar: 201

Yıldırım Demirören: 221

Yıldırım Demirören: 214

Nihat Özdemir: 179

Mehmet Büyükekşi: 158

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN LİSTESİ BELLİ OLDU! İLK KEZ KADIN YÖNETİCİ...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez iki kadın yönetici de yönetim listesine yazıldı.

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Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı;

Asıl liste:

Yalçın Orhan

Nüket Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

Yedek liste:

Murat Şahin

Özen Kuzu

Süleyman Kocasert

Habil Yazıcı

Abdullah Altınkum

İbrahim Özbay

Sidar Tunca

Alparslan Baki Ertekin

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Aladdin Varol

Gökhan Özsavaş

Cengiz Erdem

Şevket Çelik

ALİ KOÇ GENEL KURULA KATILMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da yapılan TFF Genel Kuruluna katılmadı.

NİHAT ÖZDEMİR DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

TFF'de eski başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.

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DÖNEMİN 4 YILA ÇIKARILMASI KABUL GÖRMEDİ

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin görev süresinin 1 yıldan 4 yıla çıkarılma isteğini delegeler kabul etmeyince önerge verilmekten vazgeçildi. Olağanüstü genel kurul olduğu için Büyükekşi 1 yıl görev yapacak ve daha sonra yeniden seçim olacak.

TEK ADAY MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN SEÇİM ÖNCESİ SÖZLER

Allah'ın izniyle hep beraber göreve geliyoruz. Değerli isimlerle dolu bir yönetim kurulu oluşturduk. Önümüzde çözüm bekleyen acil konular var. Başta yayın ihalesi, yabancı sayısı gibi sorunlar var. Bunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor. Transfer dönemi başladı. Kulüplerimiz çok büyük bir mali sıkıntıda. Orta vadeli yapacağımız işler var. Hakem problemleri gibi. Her şeyi görüşeceğiz, çalışacağız.

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Türkiye'de futbol dünyada olduğu gibi çok önemli. Siyaset, spor ve sağlık dünyada en çok konuşular 3 konu. Futbolun ekonomisini düzeltmesi gerekiyor. Pandemiyle beraber kulüplerimiz büyük mali sıkıntı yaşadı. İnşallah bunların hepsini ele alacağız. Seyircileri tribüne çekmek için çalışmalarımız var. Prensip olarak hiçbir şeyi ben yaparım demiyorum, ekibimle beraber yapacağız. Çift kanatlı kuş olarak işimizi yapacağız. bir kanat biz, bir kanat ise kulüplerimiz.

"KULÜPLERİN KARŞI ÇIKTIĞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Yabancı sınırı ve diğer konularda kulüplere rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Şu anda 14 yabancının 12'ye düşmesi söz konusu ama kulüplerimizin görüşlerine önem veriyoruz. En kısa zamanda bu konuyu onların istediği şekilde çözüme kavuşturmayı düşünüyoruz.

Naklen yayın ihalesinde 2 milyar 5 milyonluk bir teklif var masada beIN SPORTS'tan. Bunu daha yukarı nasıl çıkarabiliriz buna bakacağız. Dijitalleşen bir dünya var, bunu da işin içine katıp rakamı yükseltme çabamız olacak.

Hakemlik altyapısını iyi hazırlayacağız. Kriterleri iyi belirleyip şeffaf olacağız. Yapay zekadan iyi faydalanacağız. Ödül ve ceza sistemini etkin bir şekilde kullanacağız. Seçildikten sonra durumu daha iyi öğrenmek için bazı bilgileri almamız gerek. Ondan sonra adımlarımızı atacağız.

"KURULLARIN İSTİFASINI İSTEYECEĞİM"

Görevine devam eden ve değiştiremediğimiz disiplin kurulu ve tahkim kurullarının istifasını isteyeceğim.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ SEÇİM ÖNCESİ PROJELERİNİ BÖYLE ANLATTI

Futbol milyarlarca insanın sevgilisi. Sizleri futbolseverlikten öteye taşıyan ise bu sevginin devamında elinizi taşın altına koymanız. Elini taşın altına koyan bütün arkadaşlarımı alkışlıyorum. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u kutluyorum. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile Konferans Ligi'ne giden Konyaspor ve Başakşehir'e de başarılar diliyorum. Süper Lig'e yükselen Ümraniyspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'u kutluyorum. Alt liglerden yükselen takımlarımızı ve Kadınlar Süper Ligi şampiyonu ALG Spor'u da kutluyorum.

15 yıllık THY serüvenimde dünyaca ünlü kulüplere sponsorluk yaptık. Messi gibi bir oyuncunun sponsoru olduk. THY Eurolague'in çatısını kurduk. 5+5 yıllık anlaşma imzaladık.

"İSTİKRAR VE ADALET İÇİN HEPİNİZİN DESTEĞİNİ İSTİYORUM"

Adaylığım döneminde birçok görüşme yaptım. Türk futbolunun en büyük sorunu güven. Rahmetli dostum Hasan Doğan hepimize bir miras bıraktı. Size söz veriyorum bu mirası en iyi şekilde devam ettireceğim. Bu yola güven, istikrar ve adalet için çıkıyorum ve hepinizin desteğini istiyorum. Beraber olursak başarıya daha rahat gideriz. Hep verdiğim kuş örneği. Bir kuşun kanatlarından biri federasyonsa biri de futbolumuzun tüm paydaşlarıdır.

Oldukça zor bir dönemdeyiz. Güven ortamını nasıl sağlayacağımızı anlatmak istiyorum. 3. lig takımlarından başlamak üzere bütün lig kulüplerimizle tek tek konuştum. Bütün takımlar finansal sorun içerisinde. Türk futbolunun gelişimi altyapılardan ve amatör kulüplerden başlayarak çözülür. Hepimiz sorunu iyi biliyoruz, çözümlerimizse farklı yollardan geçiyor. İki kişi bir yola çıktığında iyi niyete sahipse Allah 'üçüncüsü ben olurum' diyor. Biz de iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğinizle başarılı olacağımıza inanıyorum.

"YAYIN İHALESİNİ UZATMA YOLUNA GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

Kulüplerin merakla beklediği 3 temel konuyla ilgili adımlar atmalıyız. Yayın ihalesi, harcama limiti ve yabancı sayısı. Yayın ihalesinde bir uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık. Yeni bir formül için zamanımız yok. 1 yıl sonrası için çalışmalara başlamak zorundayız. Son dakikaya bırakmadan çözümler üretmek için yola çıkacağız.

Altyapı futbolumuz için çok önemli. Buraya antrenör yetiştirmek için büyük çaba harcayacağız. Kulüpleriizin şirketleşmesi için takipçi olacağız. Yasa çıktı ama yönetmelik henüz çıkmadı. Denetim mekanizmalarını güncelleyip şeffaf hale geleceğiz. Temel görevlerine odaklanan federasyon yapısı oluşturacağız.

Deplasman yasağı konusunda çalışma yapacağız. Seyircilerimizi mutlaka statlarımıza getirmeliyiz. Bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Sinema ve tiyatrolarda olduğu gibi maç giriş ücretlerindeki KDV oranının %8 olmasını ben de sizler gibi savunuyorum. Bununla ilgili görüşleri yapacağız.

Temsilcilik ve gözlemcilik yapısında farklılıklar için yola çıkacağız.

KORSAN YAYIN SÖZLERİ

Korsan yayın hem kulüplerimiz hem de yayıncı şirket için büyük sorun. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız.

Sportif başarının temelinde güçlü mali yapılar bulunuyor. Mali yapılarımızı borç sarmalından kurtarmak için güncel adımlar atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi gelirlerinden hepimiz şikayet ediyoruz ama ürünün gelirini arttırmak elimizde. Bunu arttıramazsak dış pazardan ilgi çekemeyiz. 140 ülkeye dizi ihracatı yapan bir ülkeyiz. Amerika'dan sonra ikinci sıradayız. Dizimizi satabilirken maçımızı neden satamayalım? Bunun için çaba içerisinde olacağız.

Pandemi sonrası dünyanın her yerinde futbol tüketimi azaldı. Genç nesil futboldan uzaklaştı. Eski fikirlerle bunun üstesinden gelemeyiz. Yeni şeyler söylemek lazım. Tabii ki geleneksel konulardan uzaklaşamayız ama Spor Toto gelirleri, sponsorlar gibi kamelerin yanına teknolojinin de katkısıyla yeni gelir kalemleri oluşturmak için çalışacağız.

HAKEMLER İÇİN AKADEMİK ÇALIŞMALAR YOLDA

Hakem performanslarında güven büyük önem taşıyor. Çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Mevcut hakemlerimiz ve yeni hakemler için akademik çalışmalar yapacağız. Performansların yapay zeka sistemiyle değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun uzantısı olarak fikstür belirlenmesi ve sevkler konusunda Kulüpler Birliği'nin yetkilendireceği bir kişinin de içinde olacağı koordinasyon kurulu kurmayı planlıyoruz.

Altyapı ve yetenek geliştirmeye bilinçli bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Ülke ve kulüp bazındaki başarıları inceledik. Sonuç odaklı ve ölçülebilir bir stratejiyle Türkiye'yi taramayı planlıyoruz. Altınordu ve Bursaspor'u bu konuda tebrik ediyorum.

"REZERV LİG TALEPLERİNİ DOĞRU BULUYORUM"

Rezerv lig taleplerini doğru buluyorum. Amacımız 2022/23 sezonunda rezerv ligi hayata geçirmek için çalışmalara başlamak istiyoruz.

Futbolun marka değerinin artması en önemli konumuz. Yayın ihalesinin durumu buna bağlı, küresel futbol pastasındaki yerimiz buna bağlı, iyi oyuncuların ligimize gelişi buna bağlı, daha geniş kitlelerin yeniden futbola ilgi göstermesi yine buna bağlı. Bu konuda yenilikçi, şeffaf, sorunların üstesinden gelen modern bir anlayışla yaklaşacağız. TFF, geleneksel gelir yöntemlerinin dışında, futbolu 90 dakikanın ötesine taşıyan, tüm aile bireylerini işin içine katacak çözümler bulmak zorunda. Yarattığımız deneyimlerin dijital platformlara pazarlanması, 1. ve 2. liglerden her hafta en az 2 maçın öne çıkarılması.

Bu zamana kadar TFF yönetimlerinde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Biz iki kadın üyemizle yola çıkıyoruz.

SERVET YARDIMCI'DAN VEDA KONUŞMASI

Nihat Özdemir'in istifası sonrası vekaleten TFF başkanlığı görevini yürüten ve aday olmayan Servet Yardımcı, genel kurulda bir açıklama yaptı.

Sezonlarında başarılı olan takımlarımızı kutluyorum. Süper Lig'de sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ı rahmetle anıyoruz, ailesine ve futbol camiasına yeniden başsağlığı diliyorum. Kısa bir dönem de olsa yaptığım başkanlıkta benimle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde UEFA ve FIFA'daki görevlerime devam ederek Türk futboluna desteklerimi sürdüreceğim. 2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupa maçının ardından 10 Haziran 2023 yılında Şampiyonlar Ligi final maçını da İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bu sene de UEFA kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Ödül alacak futbolcular İstanbul'a gelecek. Futbol temel paydaşı kulüplerimizdir. TFF sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür. Türk futbolunun sorunlarını birlikte çözüme kavuşturmak zorundayız. Devamlı sorunlarımız olan yayıncı kuruluş, hakemler, topun oyunda kalma süresi, manipülasyon... Bu kelimeleri dilimizden düşürmemiz gerekmektedir. David Ellarey'in ay sonundaki raporunu değerlendirerek gerekli adımların atılması gerekmektedir. Umarım Türk futbolu kısa zamanda sorunlarından kurtulur. Pandemi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ekonomik sorunlar doğurmuştur. Umarım bu sorunlar da kısa süre içerisinde çözüme ulaşır. Türk futbolunun sevdalısı, sporla yaşayan bir cumhurbaşkanımız var. Bizlere ve sizlere daima güç vermiştir. Görev yaptığım dönemde desteğini gördüğüm cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarına, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce; Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği, B20 Yürütme Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı, 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.