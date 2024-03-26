TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK toplantısında hakemlere seslendi: 'Kim şampiyon olursa olsun...'

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Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart tarihinde yapmış olduğu çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube hesabından, gerçekleştirilen görüşmenin tamamı yayınlandı.

Maçlardaki hakem kararlarının konuşulduğu çevrimiçi toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı ve hakemlere bir konuşma yaptığı görüldü. Büyükekşi'nin konuşması sonrasında toplantıdan ayrıldığı görüldü.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Toplantıda ilk olarak söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları gerek teknik direktörleri gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin." ifadelerini kullandı.

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"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN..."

Konuşmasına devam eden TFF Başkanı, "Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre buna göre herhangi bir davranış olmasın. Kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi ilgilendirmiyor. Taraftar ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Algı yapıp baskı yaparak sizleri rahatsız ediyorlar. Cesur olun. Şu yönetici ne der, bu başkan ne der, hiç önemli değil." dedi.

Büyükekşi bu konuşmasının ardından toplantıdan ayrıldı ve Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, pozisyonları inceledi.