TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Manchester City - Inter finaliyle 100 milyon doların daha üzerinde gelir bekliyoruz"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milyarlarca futbolseverin beklediği Manchester City - Inter finali mücadelesi öncesi CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

Cumartesi akşamı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final öncesi Yenikapı'daki etkinlik alanında açıklamalar yapan Büyükekşi, "Burada bir festival havası var. Dünyanın gözü burada olacak. Milyarlarca insan televizyondan organizasyonu takip edecek. İki takımın kaptanının da Türk olması bize ayrı gurur veriyor. Hakan Çalhanoğlu ayrıca milli takımımızın da kaptanı. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah orada olacak. UEFA Başkanı, Alexander Ceferin'i Cumhurbaşkanımız kabul edecek. 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları var biliyorsunuz. Ekim'in 10'unda bunun kararı verilecek. Birçok ülkeyi ziyaret ederek şampiyonanın Türkiye'de yapılması için büyük uğraş vereceğiz. Türk Hava Yolları ile protokol imzaladık." dedi.

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"100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR BEKLİYORUZ"

Dev finalin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Büyükekşi, "Maç için gelecek misafirlerin minimum 2 bin dolar harcayacağını hesap edersek 100 milyon doların daha üzerinde gelir bekliyoruz. Gelen misafir diğer şehirleri de ziyaret edebiliyor. Taksi, uçak, gastronomi.. İç turizm ve dış turizm açısından çok büyük etkinlik olacak. Yerli ve yabancı çok önemli sanatçılar gelecek. Yurt dışından Kaka, Roberto Carlos gibi çok önemli futbolcular burada olacak. Tüm gençlerimizi ücretsiz etkinliklerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.