Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray, Dursun Özbek ve Erden Timur'a çok sert cevaplar! "Hovardalık, penaltımsı, şampiyonumsu..."

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Siyah-beyazlı kulübün gündemine ve Süper Lig'de geride kalan sezona ilişkin konuştu.

Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur'a hem şampiyonluk öncesi hem de şampiyonluk sonrası demeçleri sebebiyle sert yanıtlar verdi.

Ahmet Nur Çebi'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Sezon bitti, yeni sezona hazırlanacağız. Mevcut oyuncularımızın çoğuyla devam edeceğiz. 3 takviye yaparak Şenol Hocamız ile şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bir mücadele hep birlikte kazanılır ya da kaybedilir. Yönetimle, teknik kadro ve futbolcularla başlar, camia ve taraftarla devam eder. Birilerini tebrik ederken sadece teknik kadroyu tebrik edip yönetimi görmemek olmaz. Bu işler ekip işidir. Ekibi ayırmak doğru değildir. Teşekkür ederken onları da anmakta zarar yoktur. Bu işin içerisinde sizler de varsınız.

Haberin Devamı

"NEDEN SEÇİM ATMOSFERİ YARATILDI BİLMİYORUM"

4-5 ay geçtikten sonra bu camiada seçim atmosferi neden yaratıldı bilmiyorum. Başarısızlık üzerine kurulmuş bir kurgu ise yanlış. Gerçek Beşiktaşlılar kötü gidişte el ele tutmayı iyi bilir.

"SAKATLIKLAR YAKAMIZI BIRAKMADI"

Bu sezon iyi bir kadro kurduk ama sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Son maçımızda da sakatlıklar bizimleydi. Dünkü maçın büyük sebebi sakatlıklardı. Sezon başında Ghezzal'ı uzun süre kullanamadık. Kalecimiz çok iyi sezon geçirdi ama 2-3 ay geç geldi. Geçen seneki sakatlığını toparlayamadı. Josef sakatlandı. Tüm bu sakatlıklar bizi beklentimizin dışına taşımıştır. Sakatlıklara karşı tedbir alınmıştır ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklardır. Seneye inşallah bunlar olmaz. Gereken kadroyu kurup Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaya çalışacağız.

Ayrıca birlik ve beraberlik diliyorum. Seçim dönemi olmadıkta seçim olacakmış gibi ortam oluşturmamak lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde şampiyonluk mücadelesi vermemiz lazım. Ben bütün profesyonellerimize teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'A ÇOK SERT CEVAP: HOVARDALIK YAPIYORSUNUZ

Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yaptığı açıklamaya gelmek istiyorum. 6 puanınız olsa ne fark eder, ofsaytımsı olsa ne fark eder diyor... Siz 6 puanınızı silerseniz, Sivas maçındaki 3 puanı da silerseniz çok şey fark eder. Hani hovardalık yapıyorsunuz ya 'Ne fark eder' diye... Çok fark eder. Moral olarak fark eder. Lig yürürken arkanızdaki rüzgar fark eder. Rakiplerin morali fark eder. Deprem sebebiyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabuıl edilmesi ve sonraki maçlarda 3'er puan yazılması... Galatasaray Başkanımız bu konuda küçümseyici tavırlarda oluyorsa, altına bir de ofsaytımsı diye bilinen ve haksız puan alındığı kabul edilen pozisyonu eklerseniz, ofsaytımsının üstüne bir de penaltımsı eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Başkanların çok dikkatli olması lazım. Taraftar gibi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Belki zafer sarhoşluğudur ama çıkıp yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemesi gerekir.

Haberin Devamı

"AĞABEYİNİZ GELDİĞİ ZAMAN ÇIKIP HIRLAMAYA BAŞLIYORSUNUZ"

Bu problemin başladığı tarihten bugüne kadar Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz bu uygulama yanlış derken onlar çıkıp 'Hayır, doğru' demediler bile. Şimdi 8 puan fark yaptıktan sonra çıkıp 'Ne fark eder' diyorsunuz. Hayır öyle olmaz. Fark eder.

Bir diğer konu da Erden Timur'un bazı evrakları ve duyduklarını lig bittikten sonra söyleyeceğim demesi... Bu açıklamayı da bekliyoruz. Eğer varsa süratle açıklamasını rica ediyoruz. Ligi bitirmem dediler, lig bitti. İşinize geldiği zaman kabul ediyorsunuz, işinize gelmediği zaman kabul etmiyorsunuz. Kavga etmekten kaçınıyorsunuz, abiniz geldiği zaman çıkıp hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark varken değil, en başında çıkıp konuşacaksınız. Fark 5 puan olsaydı bu açıklama nasıl yapılacaktı? Kendisinden rica ediyorum.

Haberin Devamı

"TFF BAŞKANININ BU KONUYA KATILMASI YANLIŞ"

Bu konuya TFF Başkanının da katılması yanlıştır. Kendisine de soruyorum. Eğer fark 5 puan olsaydı, açıklamanızı nasıl değiştirirdiniz? İki beyefendiye de bunu soruyorum ve cevabını rica ediyorum.

"TFF BAŞKANI KELİMELERİNİ SEÇERKEN DİKKATLİ OLMALI"

Beşiktaş'ın geride kalan sezon maçlara aldığı sonuçlar bizleri mutlu etmiştir ama yeterli olmamıştır. Planlamamızı yaptık. 2-3 eksikle bunları kapatacağız. Hiçbir sezonda yaşamadığımız sakatlıkları bu sezon yaşadık. Bunlar iyileşince daha iyi olacağız. Kulübümüzde birlik ve beraberilk çok önemli. Sokaklarda seçim çağrısı yapılmaması lazım. Tebriklerde kişilerin unutulmaması lazım. Bunu tekrardan söylemek istiyorum.

Haberin Devamı

TFF başkanı olmak kolay değil, herkese eşit mesafede olmanız gerek. Siz camialar için bu görevdesiniz. Bu camialar büyük camialardır. Kelimeleri seçerken dikkatli olmanız gerekir.

"ÖDENMEMİŞ BORCUMUZ YOK"

Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ödenmemiş borcu yoktur. Bunu buraya getirmek önemli bir konuydu. Takdir beklemesek dahi tenkit edilirken bunun düşünülmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Pandemi döneminde 4 kupa alındığını da unutmayalım.

"TFF BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ÇIKARILMAZ, ADAY ÇIKAR"

Büyükekşi ile ilgili fikrimde değişiklik yok. TFF Başkanlığı için aday çıkarılmaz. Aday çıkar, biz de destek oluruz. Ligi yeni bitirdik. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Bir Beşiktaş Başkanını bir hafta içinde ceza kuruluna göndermek ne anlama geliyor bilemiyorum. O kurullar adaletliyse buradan sesleniyorum. TFF Başkanının Beşiktaş ile ilgili kullandığı kelimelerden ötürü kurullarda cezalandırılmak üzere talepte bulunacağız. Beşiktaş çok büyük camiadır, onu rencide edecek cümleler kuramazsınız. Biz sizi rencide edince kurullara sevk ediliyoruz. Siz de aynı şekilde ceza almalısınız. Beşiktaş Başkanı olarak bu da benim yapmam gereken yasal bir yol. Umarım bize ceza verenler, aynı mantıkla bu hususu da değerlendireceklerdir.

Soru: Redmond takımda kalacak mı?

Son zamanlarda çok başarılı olan bir sporcu. Görüşmelerimizde sona yaklaştık ama henüz imzayı atmadık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisinin de istekli olduğunu söyleyebilirim ama henüz imza atmadık.

Stat sponsoru konusu ne olacak?

Sponsor konusu ekonomik bir konu. Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel sonuçlar alırız.

"GALATASARAY BAŞKANININ VERDİĞİ BEYANATI ERTESİ GÜN TFF BAŞKANININ TEKRAR ETMESİ YANLIŞ"

Benim TFF Başkanı ile şahsi problemim olamaz. Beşiktaş camiasıyla olan ilişkisi, benim ona olan tavrımı belirler. Bugüne kadar hoş bir tabloyla karşılaşmadık. Kendisinin iyi niyetli olduğunu görebiliyoruz ama yeterli değil. Beşiktaş camiası tek kişi değil. Herkese eşit olması gerekiyorsa bunu camiaya hissettirmeli. Federasyon Başkanının Beşiktaş'a bir husumeti olduğu konuşuluyor tüm futbol ortamında. Gerçekten iyi niyetliyseniz gelin bunu insanlara gösterin. Galatasaray Başkanının verdiği beyanatı ertesi gün siz tekrar ederseniz bu yanlış. Gelin bu yanlışları düzeltin. Bunlar 120 yıllık büyük camialar... Aday çıkarsa oturur o adayı da değerlendiririm. Kendisini desteklemeyeceğimi söylemek de benim demokratik hakkım.

"DAHA AĞIR KONUŞURUM AMA KONUŞMUYORUM, GALATASARAY BAŞKANI GİBİ KONTROLSÜZ KONUŞMAK İSTEMEM"

Tahkim ve disiplin kurulları sorunlu. Bu kadar iç içe olamazsınız. Hakemlerden bütün kulüpler şikayetçi. Gönder MHK'yı, oyala kulüpleri... Bu yapılmamalı. Bunun kesin çözümü geçen sezon yapılmıştı. O hareketi biz savunmuştuk, diğer kulüpler karşı çıktı. Karşı çıkan kulüpler bir senedir hakemlerden yakınıyor. Dün Konyaspor'un açıklamasını okudum. Oyunların saygı duyuyorum ama hataları doğru konuşalım. Dün yapılan tek hata var, Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Bunu da konuşun o açıklamayı yaparken. Ümit Öztürk gibi geçmişte bize neler yapmış hakemi bu maça yolladılar. Kazansak ikinci olacağımız maçta puan kaybettik. Daha ağır konuşurum ama Beşiktaş Başkanı olduğum için konuşmuyorum. Galatasaray Başkanı gibi kontrolsüz konuşmak istemem. Haksız kazandığın penaltımsıları geri ver bakalım ne olacak puan durumu...

"FENERBAHÇE SESSİZ KALDI! JESUS'UN ARKASINDA DURSANIZA"

TFF'yi başarılı bulmadığımı söylüyorum ve değişmesi gerektiğini söylüyorum. Değiştiği an ağzını açmayanların bugün konuşmasını da anlamıyorum. Ne konuşuyorsun kardeşim! Jesus'un ifadeleri ortada, adamın arkasında dursanıza. Fenerbahçe sessiz kaldı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin de katkısı var. Jesus doğru söyledi. Sonradan 8 puan farkı açıp da konuşmak olmaz. UEFA'nın uygulamalarında ligden çekilen takımların maçları oynanmamış sayılıyor. Basketbolda da öyle. Yok efendim biz böyle yapıyoruz dediniz. O zaman borç içinde yüzen kulüplerin vergi kağıtlarını da istemeyin. Bunu deyince UEFA istiyor diyorsunuz. Biz haksız puan istemedik ama o kadar güzel yapıldı ki algısı... 1 ay lige ara verildi, 3 gün sonra karar verildi. Neden beklemediniz 27 gün? Bu algı bizde sıkıntı yaratıyor. Camiamızı üzüyorsunuz, kırıyorsunuz.

Ben geçen sezon da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kapısını çok aşındırdım. Gittim, geldim. Ben kamuoyu önünde yapılan konuşmaların bir şeyleri değiştireceğine pek inanmıyorum. Nihat Özdemir'de o samimiyeti de gördüm. Bazı olumlu işler de yaptılar gittikleri dönem. Ama yeni yönetimde bazı şeylerin kamuoyu önünde konuşulması gerektiğine inandım. O günle bugünün farkı bu. Önceden daha yumuşak tavırla karşılanıyorduk, bu sezon bunu göremedik. Bu şekilde bir yol tercih ettik ve disiplin kurulunda bulduk kendimizi sezon boyunca. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklara önce kapalı kapılar ardında sonra kamuoyu önünde ses çıkardık.

Soru: Saiss ile ilgili düşünceniz nedir?

Oyuncularla kontrat imzalarsınız, sonra yollarınız ayrılabilir. Bunun ekonomik veya memnuniyet gibi sebepleri olabilir. Saiss'in devam etmesini istiyoruz. Sevdiğim bir oyuncu. Kendisiyle ilgili bize ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, devam edeceğimizi ümit ediyorum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ÇOĞUNLUĞUN MEVCUT TFF'DEN HOŞNUT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak hatalı işler yapıyoruz. TFF'nin varlık sebebi, Kulüpler Birliği'ndeki kulüpler. Orada çok yanlış tartışmalar oluyor. Gönderilen hakemlere ses edenler, geri geldiklerinde ses çıkarmadılar. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın düşünesi hakim. Toplantılarımızda herkes ağzında bir şeyler yuvarlıyor. Başkan iyi, yönetim kötü, yönetim iyi, başkan kötü... Ben her şeyi net şekilde söyleyen tek kişiydim. Diğer başkanlar, lafları yuvrlayarak söylüyor. Bu yüzden Türkiye'de hiçbir konuyu çözemiyoruz. Kulüplerimiz de zarar ediyor. Kulüpler Birliği'ne çoğunluğun mevcut TFF'den hoşnut olmadığını düşünüyorum. Bunu söyleyemeyenler var, duyarsa bize mzarar verir diyenler var... TFF şu an seçim arefesinde. Biz de duruma göre bakıp kararımızı vereceğiz.

"UEFA'DAN EKSİK CEVAP GELDİ, YENİDEN GÖRÜŞ İSTEDİK"

Kulüpler Birliği'nde kulüplerin bir konuda anlaşması kolay değil. Herkesin farklı çıkarları var. Hakemler gibi korkularla tedirgin olan başkanlarımız var. Bence aday çıkacaktır. Tek adayla oylarımız da heba oluyor. Aday çıkmaz ve mevcut başkan devam ederse biz hayırlı olsun deriz. Derdimiz işi çözmek, kimseyle şahsi problemimiz yok. Aday çıkarmak gibi bir tavrımız da yok. Doğru kişiler aday olsun, biz de gidip kime istiyorsak oy verelim. Kulüpler Birliği'nde de tek bir kişiyi seçim onu destekleme amacında olmadığımızı söyledim.

UEFA'ya başvuru yaptık ama sorumuzun anlaşılamadığını düşünüyoruz. Yeniden bir görüş istedik. Siz nasıl uygularsınız diye sorduk. Eksik bir cevap geldi, onu tamamlatıp kamuoyuyla paylaşacağız.

"UMARIM TFF BAŞKANLIĞI İÇİN BAŞKA ADAYLAR ÇIKAR"

Federasyon kurullarının seçimle göreve gelmesi süreci istediğimiz gibi değil. Sanki TFF Başkanı veya yönetim kurulunun belirleyeceği kurullarla çalışacağız. Bu doğru değil, bunu değiştirin. Büyükekşi'nin seçilip seçilmeyeceğini göreceğiz. Seçilirse isteklerimizi gidip kendisine söyleriz. Bazı şikayetlerimi bugün de söyledim. Umarım onları yapar. Seçim bittikten sonra biz Beşiktaş camiası adına mücadelemizi nezaket içinde sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım başka adaylar çıkar ve iyisini bulursak destekleriz.

"BU REKABETE NEDEN ENGEL OLUYORUZ ANLAMIYORUM"

Yabancı kuralıyla ilgili fikirlerimiz soruluyor ama alınmış kararlar uygulanıyor. Bize sorulup karar alınmıyor, alınmış karar uygulanıyor. Bu konuda da üzgünüm. Sürekli gündeme 8+3 getiriliyor. Türk çocuklarımızın başarılı olması için rekabet etmeyi öğrenmeleri lazım. Bu rekabete neden engel oluyoruz anlamış değilim. Ekonomik teşvik verilebilir, farklı şeyler yapılabilir. Çoğunluk böyle istemiş ama bunun gerekçesi nedir, TFF Başkanı ve yönetim kurulu bakmalı.

KAÇ TRANSFER YAPILACAK?

Transfer bütçemiz ticari sır. Minimum 3 çok iyi oyuncuyla takviye yapacağız. Gidenlere bağlı olarak bu sayı 4-5-6 olabilir. 3 transfer kesin olacak. Çalışmalarımız hazır.

"TRİBÜNLERDEKİ İSTİFA ÇAĞRILARINA SAYGI DUYUYORUM"

Beşiktaş'ta muhalefet olmalı, muhalefet eleştirmeli ancak seçim varmış gibi ben adayım denmesinin anlamı yok. Kemal Kılıçdaroğlu bile seçim arefesinde çıkıp adaylığını açıkladı. Ama muhalefetini yapmaya devam etti. Bunun neden yapıldığını gerçekten bilemiyorum. Geçen yılki seçimi Mayıs'ta bitirdik, Ekim'de bunlar başladı. 4-5 ay evvel neden aday çıkmadığı için üzüldüm. Aday olunması için çağrılar yaptım. Bu sayıların artması lazım. Biz öyle ya da böyle gideceğiz. Bu yaptıkları çalışmaları eleştirmiyorum ama zamanlamasını da doğru bulmuyorum. 2-3 değil 13 tane olsun. Beşiktaş, başkan adaylığı konusunda sıkıntı çeken bir camia olmamalı. Tribünlerdeki istifa çağrılarına saygı duyuyorum.

"DELE ALLI İLE SÖZLEŞMEMİZ BİTTİ, JAMES RODRIGUEZ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Herkesin yıldızı farklı. Sana göre, bana göre, taraftara göre... Benim için yıldız genç ve ekonomik olandır. Bazı yıldızlar öyle bir yerde satılıyor ki gidip onu bulmak mesele. Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geldiği zaman camiamızı mutlu etmişti ama beklediğimizi alamadık. James Rodriguez gündemimizde yok.

Büyük yıldızlar gelip gidecekse biz bunu doğru bulmuyoruz. Getirdiğiniz bir oyuncunun maaşını ödemekte zorlanırsanız zaten oyuncu 2 ay sonra gidiyor ve kontratını ödemeye devam ediyorsunuz. Hassas olmamız lazım. 4 yıl önceki koşullarla bugünkü koşullar arasında bile fark var. Ben 10 yıldır kulüpteyim. Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor. Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak borç ödenir ama bunu yapmayacağız.