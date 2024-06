TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: İlk hedefimiz gruptan çıkmak

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın oynayacağı Portekiz karşılaşması öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl’ün sorularını yanıtladı.



"Tarihimizde ilk defa bir turnuvaya galibiyetle başladık"



Gürcistan maçındaki destek için Almanya’da bulunan Türk taraftarlara teşekkür eden Büyükekşi, EURO 2024’e galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. İlk defa bir Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladıklarına dikkat çeken Büyükekşi, "Tarihimizde ilk defa grup lideri olduk. Tarihimizde ilk defa bir turnuvaya galibiyetle başladık. Yine tarihimizde bir rekor kırıldı. Arda Güler attığı golle Cristiano Ronaldo’nun rekorunu geçerek, turnuvada gol atan en genç futbolcu oldu. İlkleri gerçekleştiriyoruz. Turnuva başlamadan önce ‘Almanya’da evimizde gibi oynayacağız’ demiştik. Bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Gürcistan maçında 60 bin seyircinin 50 bini Türk’tü, 10 bin Gürcü seyirci vardı. Bu da şu demek; biz sahada 11 futbolcu, 12. futbolcu seyirci. Şu anda o konuda avantajlı duruma geçmiş durumdayız. O yüzden de Almanya’da yaşayan, çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Takımımızı çok güzel desteklediler. Onlara kırmızı formalarını giymelerini rica etmiştik, hepsi kırmızı formaları ile maça geldiler. Önümüzdeki Portekiz maçı için de 'Beyaz formanı giy gel' diyoruz. İnşallah yarın da beyaz formalarını giyip gelecekler" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"2032 yılında hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak"



EURO 2024’ün en genç iki takımından biri olduklarını aktaran Başkan Büyükekşi, "Takımımız Çekya ile birlikte Avrupa’nın en genç iki takımında bir tanesi. Arda, Kenan, Semih, Can, 18-19 yaşındaki futbolcularımız. 2032 yılında tarihimizde ilk kez İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Ona da şu andan hedef koyuyoruz. Diyoruz ki; '2032 yılında hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak.' Genç oyuncuları artırarak geleceğin takımını kuruyoruz. Şu anda Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın en genç kaptanı. Takımımızın abiliğini yapıyor, kaptanlığını yapıyor ve son derece başarılı. Diğer oyuncularımız da aynı şekilde. Onlara hep şunu söylüyoruz; ‘Siz kendi takımlarınızda gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da bizim için en değerli oyuncularsınız.’ Futbolcularımızın da bu galibiyeti aldıktan sonra kendilerine güvenleri tam. Son derece motiveler, moralleri yüksek. İnşallah yarın da maçta onlardan aynı şekilde büyük bir moralle, güzel bir oyunla galibiyet istiyoruz" diye konuştu.



Almanya’daki taraftar desteğinden bahseden Mehmet Büyükekşi, "Almanya bizim en büyük ticari ortağımız. En çok ihracat yaptığımız ülke, en çok ithalat yaptığımız ülkelerden de biri. Almanya da en çok yabancı nüfus Türk nüfusu. Bugün sokakları dolaştığınızda bir döner furyası görüyorsunuz ve hepsinin önünde kuyruklar var. Aslında bir taraftan da kültürümüzü de buraya getirmiş oluyoruz. Bazı konularda önemli olan nokta güzel şeyleri paylaşabilmek" cümlelerine yer verdi.



"EURO 2024’te ilk hedefimiz gruplardan çıkmak"



Mehmet Büyükekşi, "Hocamız, 'Büyük hedeflere ulaşabilmek için küçük adımlarla gitmek gerek ki daha sonra herhangi bir motivasyon kaybı yaşamayalım' diyor. Onun için bizim ilk hedefimiz gruplardan çıkmak. Gönül ister ki kupayı alabilelim ama biz o hedefi 2032’ye koyuyoruz. Burada da gruplardan çıktıktan sonra sıralamamıza göre son 16’da yapacağımız maç son derece önemli. Onu geçebilirsek zaten kendimizi çeyrek finalde, belki yarı finalde bulabiliriz. Hayalimiz, beklentimiz, özlemimiz o. Bu bir ekip çalışması, hep birlikte hareket ediyoruz. Futbolcularımızı şu anda kampta kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyoruz. Kamp yerini çok özenle seçtik. 1 yıl önce bunu planlamıştık. Kamptan hiç dışarı çıkmıyorlar. Her şeyi eksiksiz yerine getirmek için yönetim olarak her türlü özveriyi gösteriyoruz. İnşallah bu da bize başarı olarak yansıyacak. Onun için milletimizin, milli takımımızı desteklemesini ve dua etmesini istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberin Devamı