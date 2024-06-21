Fatih Terim, Portekiz basınına konuştu! Arda Güler iddiası: İlk ben söyleyeyim...

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A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz basınına yarınki Türkiye - Portekiz maçı hakkında açıklamalar yaptı.

O Jogo'ya konuşan Terim, şunları söyledi:

Her maçın farklı bir hikayesi var, her iki takımda da çok önemli oyuncular var. Türkiye duygusal insanların yaşadığı bir ülke. Yeni bir jenerasyon ve ilk maçlarını kazanan bir takım var. Konsantrasyon çok farklı olacaktır. Galibiyet önemli ama ilk maçta son dakikada gelen gol, beraberlik durumunda Türkiye'ye avantaj sağlıyor.

"PORTEKİZ GRUBUN FAVORİSİYDİ AMA..."

Takımımıza çok güveniyorum. Gürcistan maçında çok önemli bir avantaj elde ettik. Bu turnuvalar liglerden farklıdır. Planlar kısa vadeli ama daha etkili. Bu yüzden kazandığınız ivme çok önemli. Portekiz her şey başlamadan önce grubun açık ara favorisiydi. Ayrıca final zaferi için de yarışıyorlardı. Hâlâ öyle olduklarına inanıyorum ama Türkiye güçlü başladı ve ne olduğunu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu'nun son dakikada attığı gol büyük bir artı. Türkiye Euro'2024'ün ilk turunda en çok şut atan (22) ve en yüksek gol beklentisine sahip (2.70) takım oldu. Gürcistan karşısında 11 farklı oyuncu kaleyi bulan şut atabildi. Bu da her oyuncunun tehlike yaratabileceğini gösteriyor.

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"RONALDO'NUN TÜRKİYE'YE GOLÜ YOK"

Ronaldo kariyeri boyunca Türkiye'ye karşı tek bir gol atmayı başaramadı. Bu da onun için bir motivasyon kaynağı olabilir. Türkiye'nin kazanmasını gerçekten istiyorum. Tabii ki kolay olmayacak. Ama iyi bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Oyuncularımıza güveniyorum.

"20 YILDIR ZİRVEDE OLMAK KOLAY DEĞİL"

Cristiano tüm zamanların en iyi futbolcularından biri. Birçok kez rakip olduk ve açıkçası bizi cezalandırdığı maçlar oldu. 2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Unutmayın, futbol çok fazla fedakârlık gerektiren bir meslektir. Dünyadaki birçok meslekten farklı olarak geleceğinizi 10-12 yaşlarında inşa etmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda vazgeçeceğiniz en küçük şey tüm hayatınızı değiştirebilir. Bugün 39 yaşına basan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor. Euro 2024 onun altıncı Avrupa Şampiyonası. Söylemesi çok kolay ama söylenmesi gerekiyor. 20 yıl boyunca, her zaman milli takıma seçilmek için yeterince hazır ve başarılı olmalısınız. Cristiano aynı zamanda birkaç nesli etkilemiş önemli bir ikon. 10 yaşındaki torunum Yaman ABD'de yaşıyor ve CR7'nin büyük bir hayranı. Tabii ki forma numarası da 7. Yaman'ın futbola başlama sebeplerinden biri, en büyük futbol kahramanı. Sanırım öyle, benden sonra! EURO 2024'te pek çok genç insandan bahsediyoruz ve sanırım bazıları Cristiano'nun ilk EURO'sunu oynadığı 2004 yılında dünyada bile değildi. Birçok oyuncunun 'Cristiano Ronaldo ile aynı tünelde olacağımızı düşünmek beni heyecanlandırıyor' dediğini de duydum. Size hayran olan, tüm gözlerin üzerinizde olduğu meslektaşlarınızla rekabet etmek, onlara aynı hırs ve motivasyonla karşılık vermek kolay değil. Cristiano'nun kariyerinin bu noktasında başardığı önemli şeylerden biri de bu.

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"İLK BEN SÖYLEYEYİM: ARDA GÜLER BALLON D'OR İÇİN TARTIŞILIR"

Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek. Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouaméni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici. Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım.

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