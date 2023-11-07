TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Hakem tartışmaları sonrası 'yapılanma' kararı!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri;

Son zamanlarda, ortak problemlerimize olması gereken eleştirilerin üslubu artıp, odağı ve dozu değişince; ve de bu eleştirilerin odağı TFF olunca ilk günden bu yana söylediğimiz şeffaf bir anlayış adına, bundan sonra her 15 günde bir sizinle buluşacağız.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM

Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizinde süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.

KULÜPLERLE İŞ BİRLİĞİ

Kulüplerimizle iş birliği içinde olarak kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performanslarıyla ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır.

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KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Hakemlerin performansını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken, tüm bu performansları dikkate alacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.

MONTELLA'NIN BÜYÜK ROLÜ OLDU

Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek.