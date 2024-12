TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e sert sözler!

Haberin Devamı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"AKLAK SINIRLARINI ZORLUYOR!"

Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. İki gün önce ülkenin en büyük camialarından, benim de saygı duyduğum... Kulüp yöneticileri gidip gelirler ama camialar kalıcı. Camiaların sahibi taraftarlardır. Onlar cefa çekiyor. Hayatım boyunca not almamıştım ama bugün not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması kolay değil. 3 evladım var, babamın bana bıraktığı gibi şahsiyetli bir isim bırakmak. Sayın başkanın açıklamalarına kamuoyuna yönelik açıklamalar yapacağım. Şahsına cevap vermeyeceğim. Ahlak sınırlarını zorlayacak, ahlaksız denilebilecek ithamlar var. İnsanların şahsiyeti ile oynamayacaksınız. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim. Dursun Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var.

"KULÜPLERİN YARISINDAN FAZLASI İSTEMEZSE BIRAKIRIZ"

Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası Ali Ağaoğlu'nun evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor.

"BİZ ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK"

'Trabzonspor başkanlığındaki fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF Başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık.

"ALİ KOÇ BANA MAAŞ VERMİYOR"

58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadım, federasyon başkanı olarak kalmak için mi yapacağım? Devletim bana emekli maaşı veriyor, sokakta konuşulduğu gibi Ali Koç bana maaş vermiyor. Siz sokakta konuşulan alçakça şeyleri nasıl böyle zikredebilirsiniz Galatasaray gibi bir camia adına?

"GALATASARAY'DAN KURUMSAL BİR AÇIKLAMA BEKLEDİM"

"FETÖ denen terör örgütü beni çok sever, benim yıllar önce Karadağ'da gazinoda sabahladığım montaj bir fotoğrafı yayıyorlar. Bakıyorum, Galatasaray formalı bir hesap, kurumsal olarak bir açıklama bekledim... Elbette Galatasaray da FETÖ'yü lanetliyor ama ben bunun böyle olmasını beklerdim, adamlığa yakışır olan şey bu. 4 kulüp başkanı ile konuştum, kavga istiyorlarsa bu benim mesleğim. Geçmişe bakarsanız da görürsünüz. Bize tersten bir adımda biz 20 adım atarız ama bu şahsi bir adım, Galatasaray'a karşı değil."

"MHK'NİN ATAMALARINA KARIŞMIYORUM"

MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa, maçta Eyüpspor'un hakkı yendi.

"13 MAÇTA 2 BERABERLİK... BİZ Mİ SİZE KARŞIYIZ?"

Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?

"KİMSE BİZE YÖN VEREMEZ"

Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı? Ben 4 aydır şirketime gitmedim. Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez.

"BEN SİZİ AYIRMIŞTIM"

Dursun Başkan bize 'Biz haber portalı olarak biliyorduk. Para farklı yerlerden gelince bir iş var dedim hemen sözleşmeyi feshettirdim' dedi. Ben daha önceki yayınımda sizin hakkınızı savunuyorum bu konuda. Bana sorulan soru savcılığa verilen iki kulüp hakkındaydı, ben sizi ayırmışım, onlar için söylemişim 'Ne hikmetse savcılık takipsizlik kararı verdi' cümlesini.

ALİ ŞANSALAN, FENERBAHÇE MAÇINA ATANACAK MI?

Her hakem her maça gidecek.

"OY VEREN DE AYNI VERMEYEN DE"

Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi. Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı.

"TEK TİP SÖZLEŞME OLACAK"

Tek tip sözleşme olacak artık. Bütün menajerlik hakları, imaj hakları aynı sözleşmede olacak. Biz olduğumuz sürece noktasından virgülüne kadar bunu sürdüreceğiz. İlerleyen günlerde talimatname güncellenecek.