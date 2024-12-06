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Dursun Özbek: İbrahim Hacıosmanoğlu beni açıkça tehdit etmiştir

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#Galatasaray#Dursun Özbek#İbrahim Hacıosmanoğlu
Dursun Özbek: İbrahim Hacıosmanoğlu beni açıkça tehdit etmiştir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 01:18

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gece saatlerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

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Akşam saatlerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nun kendisini hedef alan sözleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan Dursun Özbek imzasıyla yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir.

Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.

Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu’na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır.

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Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir.

Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." ifadeleri kullanıldı.

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HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ? "BEDELİ AĞIR OLUR"

Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#İbrahim Hacıosmanoğlu

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