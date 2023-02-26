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TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanları Beşiktaşta ’Omuz Omuza’

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#Süper Lig#Türkiye Futbol Federasyonu#Futbol
TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanları Beşiktaşta ’Omuz Omuza’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 19:51

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş önderliğinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için başlatılan Omuz Omuza kampanyası kapsamında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig ekiplerinin başkanları Beşiktaş - Antalyaspor maçını birlikte takip etti.

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Trabzonspor Basel maçıyla başlayan ve dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi sonrasında da verilen birlik ve beraberlik mesajları bugün oynanan Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasında da devam etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebinin davetiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaşmayı birlikte takip etti.

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#Süper Lig#Türkiye Futbol Federasyonu#Futbol

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