TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: Türkiye’nin federasyonu olacağız

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Futbolun tüm paydaşlarının, Türk futbolunun içine düştüğü şartlardan, olaylardan ve en önemlisi futbolun gidişatından memnun olmadığı için TFF yönetiminin olağanüstü seçim kararı almak zorunda kaldığını hatırlatan Yardımcı şunları söyledi: “18 Temmuz’dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek, dünya ve Avrupa’da yer alan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecek. Türk futbolunda değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir. Futbolumuzu bu noktaya getiren yanlış ne varsa, tümünü değiştireceğiz. Kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa’daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz. Biz Türkiye’nin futbol federasyonu olacağız.”