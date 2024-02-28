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TFF açıkladı: MHK'da VAR'dan sorumlu yönetici Tolga Özkalfa istifa etti! Yerine gelen isim...

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#TFF#VAR#Tolga Özkalfa
TFF açıkladı: MHKda VARdan sorumlu yönetici Tolga Özkalfa istifa etti Yerine gelen isim...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 10:21

Merkez Hakem Kurulu'nda VAR'dan sorumlu başkan vekili Tolga Özkalfa istifa etti. Özkalfa'nın yerine Cem Satman göreve geldi.

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.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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TFF açıkladı: MHKda VARdan sorumlu yönetici Tolga Özkalfa istifa etti Yerine gelen isim...

VAR'dan Sorumlu MHK Üyesi Dr. Cem Satman kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

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14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.

TFF açıkladı: MHKda VARdan sorumlu yönetici Tolga Özkalfa istifa etti Yerine gelen isim...

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#TFF#VAR#Tolga Özkalfa

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