Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı

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Trendyol Süper Lig'de 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları, federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 27. haftanın kayıtlarını paylaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı.
Sahada inceleme VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;
Gaziantep FK - Başakşehir, Fenerbahçe - Kasımpaşa, Fatih Karagümrük - Alanyaspor, Galatasaray - Antalyaspor
TFF, Galatasaray-Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltıdaki VAR kaydını açıkladı.
VAR Özgür Yankaya: "Kadir, potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum."
Hakem Abdulkadir Bitigen: "Evet abi."
Özgür Yankaya: "Kadir, sana önce temas noktasını gösteriyorum. Yavaş hızla oynatıyorum şu anda."
Abdulkadir Bitigen: "Topa kırmızılı oyuncu vuruyor."
Özgür Yankaya: "Aynen."
Abdulkadir Bitigen: "Yakından biraz daha yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş."
Özgür Yankaya: "Tamam."
Abdulkadir Bitigen: "Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı."
Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları:
Cihan Aydın: Temas anını gördüm.
Erkan Engin: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyretteceğim. Arkada hücum oyuncusu var.
Cihan Aydın: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.
Cihan Aydın: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
Erkan Engin: Hayır, direkt eline geliyor.
Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:
GALATASARAY PENALTI KAZANMIŞTI
Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.
Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 12. dakikada skoru 1-0'a getirdi.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANMIŞTI
Mücadelenin uzatma dakikalarında Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.