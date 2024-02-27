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Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı

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#TFF#Süper Lig#FUTBOL
Süper Ligde 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 19:35

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27. haftaya ait VAR kayıtlarını paylaştı. Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme VAR kayıtları açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları, federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 27. haftanın kayıtlarını paylaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı.

Sahada inceleme VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;

Gaziantep FK - Başakşehir, Fenerbahçe - Kasımpaşa, Fatih Karagümrük - Alanyaspor, Galatasaray - Antalyaspor

Gözden KaçmasınGalatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası! Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...Haberi görüntüle

TFF, Galatasaray-Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltıdaki VAR kaydını açıkladı.

VAR Özgür Yankaya: "Kadir, potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum."

Hakem Abdulkadir Bitigen: "Evet abi."

Özgür Yankaya: "Kadir, sana önce temas noktasını gösteriyorum. Yavaş hızla oynatıyorum şu anda."

Abdulkadir Bitigen: "Topa kırmızılı oyuncu vuruyor."

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Özgür Yankaya: "Aynen."

Abdulkadir Bitigen: "Yakından biraz daha yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş."

Özgür Yankaya: "Tamam."

Abdulkadir Bitigen: "Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı."

Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları:

Cihan Aydın: Temas anını gördüm.

Erkan Engin: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyretteceğim. Arkada hücum oyuncusu var.

Cihan Aydın: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

Cihan Aydın: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

Erkan Engin: Hayır, direkt eline geliyor.

Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:

GALATASARAY PENALTI KAZANMIŞTI

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.

Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 12. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANMIŞTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

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Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.

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#TFF#Süper Lig#FUTBOL

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