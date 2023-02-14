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TFF açıkladı! Kahramanmaraş ve Hatay'da hakem ve gözlemcilerden acı haber

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#Deprem#TFF#Hatay
TFF açıkladı Kahramanmaraş ve Hatayda hakem ve gözlemcilerden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş ili eski hakemi Yakup Yel; Hatay ili eski hakemleri Cemil Can ve Uğur Fırat Karaca; Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen ve kızı; Hatay ili eski gözlemcileri Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu'nun depremde hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan vefat eden 7 kişi için yapılan açıklamalar şu şekilde:

Hatay ili gözlemcimiz Nuri Gülen’in ve kızının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden gözlemcimiz Nuri Gülen’e ve kızına Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

Kahramanmaraş ili eski il hakemimiz Yakup Yel'in, Hatay ili eski il hakemimiz Cemil Can'ın, Hatay ili eski gözlemcilerimizden Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu'nun, Hatay ili eski temsilcimiz Uğur Fırat Karaca'nın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Vefat eden eski hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve temsilcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

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#Deprem#TFF#Hatay

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