TFF açıkladı! Kahramanmaraş ve Hatay'da hakem ve gözlemcilerden acı haber

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan vefat eden 7 kişi için yapılan açıklamalar şu şekilde:

Hatay ili gözlemcimiz Nuri Gülen’in ve kızının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden gözlemcimiz Nuri Gülen’e ve kızına Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

Kahramanmaraş ili eski il hakemimiz Yakup Yel'in, Hatay ili eski il hakemimiz Cemil Can'ın, Hatay ili eski gözlemcilerimizden Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu'nun, Hatay ili eski temsilcimiz Uğur Fırat Karaca'nın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Vefat eden eski hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve temsilcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.